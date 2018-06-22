Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
204 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 14:37
Захисник Полтави Бородай: Зняття команди з УПЛ - плювок в душу команді, тренерам і всім працівникам
|Олег Бородай
Захисник ФК Полтава Олег Бородай обурений рішення президента клубу розпустити команду.
Про це футболіст сказав в ефірі Полтавського телебачення.
"Напевно, має пройти час, щоб це усвідомити, всі в шоці, до смішного просто. Так не робиться, це плювок в душу команді, тренерам і всім працівникам", - сказав футболіст.
"Хотілося б побачити президента, щоб він подивився в очі футболістам, тренерському штабу і сказав усе це в обличчя. Мені здається, це по-чоловічому і правильно", - заявив Бородай.
Нагадаємо, що президент ФК Полтава розпустив команду через дії ФФУ.
Читай також
Останні публікації
21.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій