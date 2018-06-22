Захисник Полтави Бородай: Зняття команди з УПЛ - плювок в душу команді, тренерам і всім працівникам

Олег Бородай

Захисник ФК Полтава Олег Бородай обурений рішення президента клубу розпустити команду.

Про це футболіст сказав в ефірі Полтавського телебачення.

"Напевно, має пройти час, щоб це усвідомити, всі в шоці, до смішного просто. Так не робиться, це плювок в душу команді, тренерам і всім працівникам", - сказав футболіст.

"Хотілося б побачити президента, щоб він подивився в очі футболістам, тренерському штабу і сказав усе це в обличчя. Мені здається, це по-чоловічому і правильно", - заявив Бородай.

Нагадаємо, що президент ФК Полтава розпустив команду через дії ФФУ.

Раніше Полтава відмовилася від участі в УПЛ.