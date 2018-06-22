Динамо визначилося з суперниками на австрійському зборі

Київське Динамо проведе три спаринги на зборах в Австрії.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

Підопічні Олександра Хацкевича зіграють 4 липня з Карабахом, 8 липня - з чеським Пршибрамом, а 14 числа - з Вікторією Пльзень.

Нагадаємо, що Шахтар із новачками вирушив на збори до Німеччини.

Раніше повідомлялося, що Динамо провело перше тренування після відпустки. ФОТО.