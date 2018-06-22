Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
172 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 15:27
Динамо визначилося з суперниками на австрійському зборі
Київське Динамо проведе три спаринги на зборах в Австрії.
Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.
Підопічні Олександра Хацкевича зіграють 4 липня з Карабахом, 8 липня - з чеським Пршибрамом, а 14 числа - з Вікторією Пльзень.
Нагадаємо, що Шахтар із новачками вирушив на збори до Німеччини.
Раніше повідомлялося, що Динамо провело перше тренування після відпустки. ФОТО.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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