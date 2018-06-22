Чорноморець не хоче грати в УПЛ замість Полтави

Одеський Чорноморець не бажає повертатися в еліту українського футболу.

Про це повідомляє Трибуна.

За інформацією видання, клуб уже розпустив команду, яка грала в минулому сезоні, і планує урізати бюджет і грати переважно молоддю.

Нагадаємо, що ФК Полтава вийшла в УПЛ з Першої ліги, але президент клубу вирішив ліквідувати команду.

Пізніше футболісти Полтави висловили обурення таким рішенням керівництва.