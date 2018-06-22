Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
262 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 15:52
Чорноморець не хоче грати в УПЛ замість Полтави
Одеський Чорноморець не бажає повертатися в еліту українського футболу.
Про це повідомляє Трибуна.
За інформацією видання, клуб уже розпустив команду, яка грала в минулому сезоні, і планує урізати бюджет і грати переважно молоддю.
Нагадаємо, що ФК Полтава вийшла в УПЛ з Першої ліги, але президент клубу вирішив ліквідувати команду.
Пізніше футболісти Полтави висловили обурення таким рішенням керівництва.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій