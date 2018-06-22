Легенда Шахтаря залишив команду

Даріо Срна/оф.сайт Шахтаря

Захисник Даріо Срна залишає Шахтар.

Його контракт закінчується 30 червня і не буде продовжений, повідомляє офіційний сайт гірників.

За 15 лет в «Шахтере» Дарио провел 536 матчей и забил 49 голов.



Его блестящая карьера – это образец высокого профессионализма и безграничной преданности Клубу. Он сделал огромный вклад в нашу историю и громкие победы.



Всего с «Шахтером» Дарио выиграл 26 трофеев. pic.twitter.com/qOvMblI7jk — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 22 июня 2018 г.

Срна провів за Шахтар 536 матчів за 15 років.

Він виграв з гірниками Кубок УЄФА, став 10-разовим чемпіоном України, 7 разів ставав володарем Кубку України і 8 разів - Суперкубку.

Раніше повідомлялося, що Срна завершив медогляд у Кальярі.

Також повідомлялося, що Срна чекає пропозицій з АПЛ.