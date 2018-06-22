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310 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 16:15
Легенда Шахтаря залишив команду
|Даріо Срна/оф.сайт Шахтаря
Захисник Даріо Срна залишає Шахтар.
Його контракт закінчується 30 червня і не буде продовжений, повідомляє офіційний сайт гірників.
За 15 лет в «Шахтере» Дарио провел 536 матчей и забил 49 голов.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 22 июня 2018 г.
Его блестящая карьера – это образец высокого профессионализма и безграничной преданности Клубу. Он сделал огромный вклад в нашу историю и громкие победы.
Всего с «Шахтером» Дарио выиграл 26 трофеев. pic.twitter.com/qOvMblI7jk
Срна провів за Шахтар 536 матчів за 15 років.
Він виграв з гірниками Кубок УЄФА, став 10-разовим чемпіоном України, 7 разів ставав володарем Кубку України і 8 разів - Суперкубку.
Раніше повідомлялося, що Срна завершив медогляд у Кальярі.
Також повідомлялося, що Срна чекає пропозицій з АПЛ.
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