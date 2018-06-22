Директор київського Арсенала розповів, хто фінансує команду
Не дивлячись на прихід відомого тренера, київський Арсенал залишається фінансово стабільним клубом, який готовий виступати в УПЛ.
Про це розповів директор київського Арсеналу Олександр Москаленко.
"Якщо у нас на базі тренується дубль Шахтаря, то це не означає, що вони нас фінансують. Такого немає. Ми йдемо своїм шляхом, Шахтар своїм", - говорить гендиректор клубу.
"Так, у нас хороші відносини, але це не означає, що ми вийдемо і завтра будемо програвати Шахтарю 0: 5. Ми йдемо своєю дорогою, у нас є свої цілі і амбіції", - продовжує Москаленко.
"А то, що ми можемо спостерігати, як тренуються в Києві і працюють такі клуби, як Шахтар і Динамо, це тільки позитив, і є чому повчитися, щоб потім ми могли складати їм конкуренцію. У нас все добре, все стабільно. Все йде своїм шляхом. Якщо ми запрошуємо таких тренерів, то це означає, що ми фінансово стабільні", - наводить слова Москаленка Футбол 24.
Раніше Арсенал Київ підписав договір про оренду стадіону Динамо,
Крім того, очолив клуб Фабріціо Раванеллі.
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