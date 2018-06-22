Лунін прилетів до Мадриду, щоб пройти медобстеження в Реалі

Андрій Лунін

19-річний український голкіпер Андрій Лунін прилетів до Мадриду.

Про це повідомляє у своєму Twitter RadioMARCA.

Найближчим часом Лунін пройде медогляд, за підсумками якого повинен підписати контракт із Реалом.

Раніше повідомлялося, що через прихід Луніна, Зідан може стати не потрібним Реалу.

До цього своєю думкою про Луніна поділився основний кіпер королівського клубу.