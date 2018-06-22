Срна підписав однорічний контракт із італійським клубом. ВІДЕО

Даріо Срна

Екс-захисник Шахтаря Даріо Срна уклав угоду з Кальярі.

Про це повідомляє офіційний сайт італійської команди.

Термін контракту розрахований на один рік із можливістю продовження ще на один.

У минулому сезоні Кальярі фінішував 16-м у турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Срна провів за Шахтар 536 матчів за 15 років.

Він виграв з гірниками Кубок УЄФА, став 10-разовим чемпіоном України, 7 разів ставав володарем Кубку України і 8 разів - Суперкубку.

Останній матч за Шахтар Срна провів 13 вересня 2017 року у матчі ЛЧ проти Наполі (2:1).

Пізніше він був дискваліфікований через допінг на 18 місяців. Термін його усунення спливає 22 серпня.

Додаємо, що 22 червня Срна офіційно покинув стан донецького Шахтаря.