Срна підписав однорічний контракт із італійським клубом. ВІДЕО
|Даріо Срна
Екс-захисник Шахтаря Даріо Срна уклав угоду з Кальярі.
Про це повідомляє офіційний сайт італійської команди.
Термін контракту розрахований на один рік із можливістю продовження ще на один.
🔊🔊🔊#benvenutoSrna #forzaCasteddu pic.twitter.com/5xZjIjS1mb— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 22 июня 2018 г.
У минулому сезоні Кальярі фінішував 16-м у турнірній таблиці чемпіонату Італії.
Срна провів за Шахтар 536 матчів за 15 років.
Він виграв з гірниками Кубок УЄФА, став 10-разовим чемпіоном України, 7 разів ставав володарем Кубку України і 8 разів - Суперкубку.
Останній матч за Шахтар Срна провів 13 вересня 2017 року у матчі ЛЧ проти Наполі (2:1).
Пізніше він був дискваліфікований через допінг на 18 місяців. Термін його усунення спливає 22 серпня.
Додаємо, що 22 червня Срна офіційно покинув стан донецького Шахтаря.
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