Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
568 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
22.06.2018  19:35

Sport: Боруссія хоче позбутися Ярмоленка

Андрій Ярмоленко

Боруссія Дортмунд має намір провести кадрову чистку перед стартом нового сезону і Ярмоленко в переліку тих, хто може покинути команду.

До чорного списку потрапили Гонсало Кастро, Себастьян Роде, Ерік Дурм, Джеремі Тольян, Нурі Шахін, Марсель Шмельцер, Якоб Бруун Ларсен, Александер Ісак, Дан-Аксель Загаду і Андрій Ярмоленко.

Вищезгадані футболісти будуть продані або віддані в оренду, повідомляє німецьке видання Sport.

Нагадаємо, що український вінгер перебрався до Німеччини з Динамо в кінці літа 2017 го року.

Як відомо, джмелі заплатили за цей трансфер 30 млн євро.

До цього Ярмоленка назвали найдорожчим українцем у Бундеслізі.





Читай також
Стало відомо, коли Ярмоленко і Коноплянка розпочнуть підготовку до сезону
Ярмоленко прибув в розташування збірної
Ярмоленко на розхват: юні німецькі вболівальники вишикувалися в чергу за автографом до зірки збірної України. ФОТО
Ярмоленко приїде у збірну України із запізненням
Стало відомо, яке місце у рейтингу авторитетного видання посіли Ярмоленко та Коноплянка
Останні публікації
22.06.2018
Бокс

Усику слід їхати в Москву, щоб узяти її: чому потрібен бій українця із Гассієвим у столиці Росії

21 липня у Москві українець Олександр Усик може стати чемпіоном світу за чотирма основними версіями
 
22.06.2018
ЧС-2018

Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини

Після поразки збірної Аргентини від збірної Хорватії, шанси албіселесте на вихід із групи є доволі примарними
 
21.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
Усі публікації
Новини
20:50
ЧС-2018. Сербія - Швейцарія: стартові склади команд
20:30
Футбол. Гравець збірної Нігерії поставив новий футбольний рекорд у матчі з Ісландією
20:03
ЧС-2018. Збірна Нігерії впевнено взяла 3 очки в матчі з Ісландією
19:50
Теніс. Відчуття дежавю: Світоліна знову програла румунці
19:35
Футбол. Sport: Боруссія хоче позбутися Ярмоленка
19:30
ЧС-2018. Бразилія здобула дебютну перемогу на ЧС-2018, але Неймар та Ко знову не переконали, що вони фаворити. ВІДЕО
19:15
Теніс. Ястремська вийшла у півфінал турніру у Великобританії
18:55
Футбол. Срна підписав однорічний контракт із італійським клубом. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!