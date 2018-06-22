Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
568 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 19:35
Sport: Боруссія хоче позбутися Ярмоленка
|Андрій Ярмоленко
Боруссія Дортмунд має намір провести кадрову чистку перед стартом нового сезону і Ярмоленко в переліку тих, хто може покинути команду.
До чорного списку потрапили Гонсало Кастро, Себастьян Роде, Ерік Дурм, Джеремі Тольян, Нурі Шахін, Марсель Шмельцер, Якоб Бруун Ларсен, Александер Ісак, Дан-Аксель Загаду і Андрій Ярмоленко.
Вищезгадані футболісти будуть продані або віддані в оренду, повідомляє німецьке видання Sport.
Нагадаємо, що український вінгер перебрався до Німеччини з Динамо в кінці літа 2017 го року.
Як відомо, джмелі заплатили за цей трансфер 30 млн євро.
До цього Ярмоленка назвали найдорожчим українцем у Бундеслізі.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій