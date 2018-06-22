Sport: Боруссія хоче позбутися Ярмоленка

Андрій Ярмоленко

Боруссія Дортмунд має намір провести кадрову чистку перед стартом нового сезону і Ярмоленко в переліку тих, хто може покинути команду.

До чорного списку потрапили Гонсало Кастро, Себастьян Роде, Ерік Дурм, Джеремі Тольян, Нурі Шахін, Марсель Шмельцер, Якоб Бруун Ларсен, Александер Ісак, Дан-Аксель Загаду і Андрій Ярмоленко.

Вищезгадані футболісти будуть продані або віддані в оренду, повідомляє німецьке видання Sport.

Нагадаємо, що український вінгер перебрався до Німеччини з Динамо в кінці літа 2017 го року.

Як відомо, джмелі заплатили за цей трансфер 30 млн євро.

До цього Ярмоленка назвали найдорожчим українцем у Бундеслізі.