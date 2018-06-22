Гравець збірної Нігерії поставив новий футбольний рекорд у матчі з Ісландією

А. Муса / FIFA

Колишній форвард московського ЦСКА Ахмед Муса став першим футболістом в історії збірної Нігерії, який зміг забити на двох чемпіонатах світу.

Раніше Ахмед двічі вразив ворота Ісландії.

У 2014 році Муса забив аргентинцям, причому, теж двічі.

Відзначимо, що в 3 турі групового етапу ЧС-2018 нігерійці кинуть виклик підопічним Хорхе Сампаолі.

Крім того, Ахмед став кращим бомбардиром суперорлів в рамках міжнародного турніру.

Нагадуємо, що у першому колі нігерійці поступилися хорватам.

В рамках того ж ігрового дня Бразилія здобула дебютну перемогу на ЧС.