Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
282 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 20:30
Гравець збірної Нігерії поставив новий футбольний рекорд у матчі з Ісландією
|А. Муса / FIFA
Колишній форвард московського ЦСКА Ахмед Муса став першим футболістом в історії збірної Нігерії, який зміг забити на двох чемпіонатах світу.
Раніше Ахмед двічі вразив ворота Ісландії.
У 2014 році Муса забив аргентинцям, причому, теж двічі.
Відзначимо, що в 3 турі групового етапу ЧС-2018 нігерійці кинуть виклик підопічним Хорхе Сампаолі.
Крім того, Ахмед став кращим бомбардиром суперорлів в рамках міжнародного турніру.
Нагадуємо, що у першому колі нігерійці поступилися хорватам.
В рамках того ж ігрового дня Бразилія здобула дебютну перемогу на ЧС.
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