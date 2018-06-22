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22.06.2018  21:19

Андрій Лунін став гравцем мадридського Реала. ФОТО

Андрій Лунін 

Мадридський Реал офіційно повідомив про підписання голкіпера луганської Зорі Андрія Луніна.

Інформацію підтвердив офіційний сайт Реала.

Контракт рассчитан на 6 сезонов.

Нагадаємо, що у Зорі вже знайшли заміну Луніну.

До цього, інтерес до Луніна проявляв Ліверпуль.





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