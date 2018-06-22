Андрій Лунін став гравцем мадридського Реала. ФОТО

Андрій Лунін

Мадридський Реал офіційно повідомив про підписання голкіпера луганської Зорі Андрія Луніна.

Інформацію підтвердив офіційний сайт Реала.

Контракт рассчитан на 6 сезонов.

Нагадаємо, що у Зорі вже знайшли заміну Луніну.

До цього, інтерес до Луніна проявляв Ліверпуль.