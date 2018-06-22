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649 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 21:19
Андрій Лунін став гравцем мадридського Реала. ФОТО
|Андрій Лунін
Мадридський Реал офіційно повідомив про підписання голкіпера луганської Зорі Андрія Луніна.
Інформацію підтвердив офіційний сайт Реала.
Контракт рассчитан на 6 сезонов.
Comunicado Oficial: Andriy Lunin.https://t.co/edPUeJZnyh#RealMadrid pic.twitter.com/h6QAUxQDm4— #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) 22 июня 2018 г.
Нагадаємо, що у Зорі вже знайшли заміну Луніну.
До цього, інтерес до Луніна проявляв Ліверпуль.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій