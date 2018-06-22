Віктор Вацко про Луніна: його розглядають спадкоємцем Рамоса
|Віктор Вацко
Футбольний коментатор Віктор Вацко вважає, що Реал не має наміру віддавати Андрія Луніна в оренду.
Про це розповів сам телеведучий.
"Наскільки я чув, мадридці з часом серйозно розглядають Луніна спадкоємцем Кейлора Наваса і в оренду його віддавати не будуть для швидкої адаптації в клубі", - написав Вацко.
Це неймовірно, але це факт! Українець Андрій Лунін - гравець мадридського Реалу. Наскільки я чув, мадридці з часом серйозно розглядають його спадкоємцем Кейлора і в оренду віддавати не будуть для швидшої адаптації у клубі. Сподіваюсь, що так воно і буде!— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 22 июня 2018 г.
Раніше повідомлялося, що 19-річний воротар прибуде в розташування Реала до початку першого передсезонного збору, де головний тренер вершкових Хулен Лопетегі під час цього збору вирішить, залишати українця в основній команді або віддавати в оренду.
Нагадаємо, що про Луніна висловися і Кейлор Навас.
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