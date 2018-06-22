Агент Луніна показав подарунок від Флорентіно Переса. ФОТО

Андрій Лунін

Флорентіно Перес не лише виграв боротьбуза Луніна, а й зробив подарунок агенту голкіпера Максиму Карагодіну.

Фотографією поділився сам агент через Twitter.

Нагадуємо, що Реал 22 червня оголосив про трансфер Андрія Луніна.

До цього інтерес до Луніна проявляв Ліверпуль.