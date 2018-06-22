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67 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 23:10
Агент Луніна показав подарунок від Флорентіно Переса. ФОТО
|Андрій Лунін
Флорентіно Перес не лише виграв боротьбуза Луніна, а й зробив подарунок агенту голкіпера Максиму Карагодіну.
Фотографією поділився сам агент через Twitter.
Нагадуємо, що Реал 22 червня оголосив про трансфер Андрія Луніна.
До цього інтерес до Луніна проявляв Ліверпуль.
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