Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
413 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 23:30
Барселона цікавиться одним із найкращих півзахисників світу
|Міралем П'янич
Півзахисник Ювентуса Міралем П'янич може стати гравцем Барселони вже найближчим часом.
Про це натякнув сам футболіст.
28-річний боснієць був помічений в аеропорту каталонської столиці у футболці синьо-гранатових із 10-им номером і прізвищем Мессі на спині, пише Sport.es.
Раніше повідомлялося, що Барселона готує гучний трансфер з Серії А.
Також була інформація, що Барселона підпише хавбека Баварії за 70 мільйонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій