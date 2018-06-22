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22.06.2018  23:30

Барселона цікавиться одним із найкращих півзахисників світу

Міралем П'янич

Півзахисник Ювентуса Міралем П'янич може стати гравцем Барселони вже найближчим часом.

Про це натякнув сам футболіст.

28-річний боснієць був помічений в аеропорту каталонської столиці у футболці синьо-гранатових із 10-им номером і прізвищем Мессі на спині, пише Sport.es.

Раніше повідомлялося, що Барселона готує гучний трансфер з Серії А.

Також була інформація, що Барселона підпише хавбека Баварії за 70 мільйонів.





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