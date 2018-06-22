Сайт Арсенала К до сих пір не підтвердив призначення Раванеллі

Фабріціо Раванеллі

Київський Арсенал так і непідтвердив на офіційному сайті призначення італійського фахівця Фабріціо Раванеллі на посаду головного тренера.

Екс-футболіст Ювентуса підписав із київським клубом контракт за схемою 1 + 1.

У тренерський штаб увійдуть Юрій Лень, Андреа Берніні, Нікола Альбарелла і тренер воротарів Мілан Стойкович.

Останнє місце роботи Раванеллі - Аяччо, який він очолював з червня по листопад 2013 року.

Попереднім головним тренером Арсеналу був Сергій Литовченко. Він залишиться працювати в клубі, але на якій посаді поки невідомо, пише Tribuna.

Як відомо, Арсенал орендував стадіон Динамо.

Раніше Раванеллі зізнався, що думаю про український футбол.