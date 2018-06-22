Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
67 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 23:50
Сайт Арсенала К до сих пір не підтвердив призначення Раванеллі
|Фабріціо Раванеллі
Київський Арсенал так і непідтвердив на офіційному сайті призначення італійського фахівця Фабріціо Раванеллі на посаду головного тренера.
Екс-футболіст Ювентуса підписав із київським клубом контракт за схемою 1 + 1.
У тренерський штаб увійдуть Юрій Лень, Андреа Берніні, Нікола Альбарелла і тренер воротарів Мілан Стойкович.
Останнє місце роботи Раванеллі - Аяччо, який він очолював з червня по листопад 2013 року.
Попереднім головним тренером Арсеналу був Сергій Литовченко. Він залишиться працювати в клубі, але на якій посаді поки невідомо, пише Tribuna.
Як відомо, Арсенал орендував стадіон Динамо.
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