Перехід Луніна в Реал - це розрив шаблону: журналіст навів цікаві факти
|Андрій Лунін
Трансфер 19-річного українця Андрія Луніна із Зорі у Реал - унікальний як для українського футболу, так і для самого Королівського клубу.
Про це розповів український журналіст Кирило Крижанівський.
По-перше, що очевидно, українські воротарі ніколи ще не переходили у топ-клуби. По-друге, Реал дуже рідко купує іноземних голкіперів. Серед таких був нинішній воротар костариканець Кейлор Навас, за якого мадридці заплатили Леванте у 2014 році 10 мільйонів євро.
Але, за повідомленнями іспанских ЗМІ, трансфер Луніна у фінансовому плані перевершив перехід Наваса, адже Реал, з урахуванням бонусів, заплатить Зорі 14 мільйонів.
Як відомо, Луніним цікавився ряд топ-клубів, серед яких преса називала Ліверпуль, Інтер та Ювентус.
Нагадаємо, що у Зорі вже знайшли заміну Луніну.
Про те, куди міг перейти Лунін і як велися переговори, читайте у матеріалі Чемпіона "Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей".
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