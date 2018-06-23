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222 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 11:45
Лунін: Давно вболіваю за Реал, тому відхилив три тисячі пропозицій, щоб грати у Мадриді
Андрій Лунін, який напередодні став гравцем Реала, з дитинства вболівав за Королівський клуб.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню Marca, коментуючи свій трансфер.
"Я відхилив три тисячі пропозицій, щоб грати в Мадриді. Це була моя мрія, і справа не в грошах. Я публічно говорив про це журналістам у себе на батьківщині. Давно вболіваю за Реал", - сказав Лунін.
"Зараз я не думаю про те, щоб стати першим воротарем Реала. Але хочеться закріпитися на довгі роки в Мадриді і виграти тут трофеї", - цитує українця sport-express.ru.
Раніше про те, чим трансфер Луніна у Реал по-справжньому унікальний, розповів український журналіст.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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