Лунін: Давно вболіваю за Реал, тому відхилив три тисячі пропозицій, щоб грати у Мадриді

Андрій Лунін, який напередодні став гравцем Реала, з дитинства вболівав за Королівський клуб.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Marca, коментуючи свій трансфер.

"Я відхилив три тисячі пропозицій, щоб грати в Мадриді. Це була моя мрія, і справа не в грошах. Я публічно говорив про це журналістам у себе на батьківщині. Давно вболіваю за Реал", - сказав Лунін.

"Зараз я не думаю про те, щоб стати першим воротарем Реала. Але хочеться закріпитися на довгі роки в Мадриді і виграти тут трофеї", - цитує українця sport-express.ru.

Раніше про те, чим трансфер Луніна у Реал по-справжньому унікальний, розповів український журналіст.