Вернидуб відкрив плани Зорі щодо оренди Луніна у Реала

У Зорі не збираються брати в оренду Андрія Луніна у Реала, який напередодні підписав 6-річний контракт із Королівським клубом.

Про це в інтерв'ю розповів головний тренер Зорі Юрій Вернидуб.

"Зізнаюся чесно, спочатку в переговорах з іншими клубами такий варіант розглядався. Наприклад, з Реал Сосьєдадом. Вони готові були його купити і віддати нам в оренду на рік, але там і сума трансферу була в 4-5 разів менше", - каже керманич чорно-білих.

"Думаю, те, що Андрій відразу ж пішов в Реал - це краще і для нього, і для нашого клубу. Він отримав великий шанс, а клуб - підтвердження того, що з нього можна йти на підвищення. Хто б і що не говорив, але, виходить, Зоря знаходиться на правильному шляху", - цитує Вернидуба СпортАрена.

Як відомо, Луніним цікавився ряд топ-клубів, серед яких преса називала Ліверпуль, Інтер та Ювентус.

Нагадаємо, що у Зорі вже знайшли заміну Луніну.

Раніше про трансфер у Реал розповів сам Андрій Лунін.