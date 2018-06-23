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350 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 15:45
Луніну у Реалі дали позитивний прогноз
|Андрій Лунін
19-річний українець Андрій Лунін безперечно отримає шанс закріпитися у складі Реала, куди він напередодні перейшов із Зорі.
Таку заяву зробив керманич луганської команди Юрій Вернидуб.
Упевнений, Реал, якщо буде віддавати його в оренду, то теж виключно в досить серйозний клуб. А значить, варто сподіватися на те, що у нього буде хороша ігрова практика", - каже керманич.
"Утім, зараз в Реалі новий тренер (Хулен Лопетегі - ред.). Можливо, Андрій пройде збори з основним складом, отримає шанс проявити себе і їм відразу ж сповна скористається. А чому б і ні?", - цитує Вернидуба СпортАрена.
Раніше про те, чим трансфер Луніна у Реал по-справжньому унікальний, розповів український журналіст.
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