Луніну у Реалі дали позитивний прогноз

Андрій Лунін

19-річний українець Андрій Лунін безперечно отримає шанс закріпитися у складі Реала, куди він напередодні перейшов із Зорі.

Таку заяву зробив керманич луганської команди Юрій Вернидуб.

Упевнений, Реал, якщо буде віддавати його в оренду, то теж виключно в досить серйозний клуб. А значить, варто сподіватися на те, що у нього буде хороша ігрова практика", - каже керманич.

"Утім, зараз в Реалі новий тренер (Хулен Лопетегі - ред.). Можливо, Андрій пройде збори з основним складом, отримає шанс проявити себе і їм відразу ж сповна скористається. А чому б і ні?", - цитує Вернидуба СпортАрена.

Раніше про те, чим трансфер Луніна у Реал по-справжньому унікальний, розповів український журналіст.

Також про трансфер у Реал розповів сам Андрій Лунін.