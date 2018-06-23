Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
125 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
23.06.2018  16:35

Представники Зорі пройдуть стажування в Реалі

 

У ході переговорів про трансфер Андрія Луніна із Зорі в Реал, клуби домовилися про стажування представників луганського клубу в Мадриді.

Про це розповів генеральний директор луганчан Сергій Рафаїлов.

На стажування поїдуть тільки ті співробітники Зорі, які беруть участь у тренувальному процесі.

В Іспанію планується відправити шість чоловік, пише офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, що 22 червня Андрій Лунін став гравцем мадридського Реала.

Раніше Луніну в Реалі дали позитивний прогноз.





Читай також
У Луніна є внутрішній стрижень та величезний потенціал - тренер про сенсаційний трансфер таланта України у Реал
Вернидуб відкрив плани Зорі щодо оренди Луніна у Реала
Лунін: Давно вболіваю за Реал, тому відхилив три тисячі пропозицій, щоб грати у Мадриді
Перехід Луніна в Реал - це розрив шаблону: журналіст навів цікаві факти
Агент Луніна показав подарунок від Флорентіно Переса. ФОТО
Останні публікації
23.06.2018
ЧС-2018

Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
22.06.2018
Бокс

Усику слід їхати в Москву, щоб узяти її: чому потрібен бій українця із Гассієвим у столиці Росії

21 липня у Москві українець Олександр Усик може стати чемпіоном світу за чотирма основними версіями
 
22.06.2018
ЧС-2018

Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини

Після поразки збірної Аргентини від збірної Хорватії, шанси албіселесте на вихід із групи є доволі примарними
 
Усі публікації
Новини
18:14
Футбол. Зоря планує підсилится двома легіонерами
17:55
ЧС-2018. Екс-футболіст збірної України оцінив перспективи збірної Бельгії на ЧС-2018
17:35
Футбол. Новачок УПЛ провів ще один гучний трансфер
17:17
ЧС-2018. Корея - Мексика: стартові склади на матч ЧС-2018
16:54
ЧС-2018. Збірна Бельгії розгромила Туніс на ЧС-2018
16:35
Футбол. Представники Зорі пройдуть стажування в Реалі
16:29
Теніс. Бондаренко вийшла в основну сітку турніру в Істборні
15:59
ЧС-2018. Польща - Колумбія: анонс матчу ЧС-2018
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!