Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 16:35
Представники Зорі пройдуть стажування в Реалі
У ході переговорів про трансфер Андрія Луніна із Зорі в Реал, клуби домовилися про стажування представників луганського клубу в Мадриді.
Про це розповів генеральний директор луганчан Сергій Рафаїлов.
На стажування поїдуть тільки ті співробітники Зорі, які беруть участь у тренувальному процесі.
В Іспанію планується відправити шість чоловік, пише офіційний сайт Зорі.
Нагадаємо, що 22 червня Андрій Лунін став гравцем мадридського Реала.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій