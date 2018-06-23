Представники Зорі пройдуть стажування в Реалі

У ході переговорів про трансфер Андрія Луніна із Зорі в Реал, клуби домовилися про стажування представників луганського клубу в Мадриді.

Про це розповів генеральний директор луганчан Сергій Рафаїлов.

На стажування поїдуть тільки ті співробітники Зорі, які беруть участь у тренувальному процесі.

В Іспанію планується відправити шість чоловік, пише офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, що 22 червня Андрій Лунін став гравцем мадридського Реала.

Раніше Луніну в Реалі дали позитивний прогноз.