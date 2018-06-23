Новачок УПЛ провів ще один гучний трансфер

Сергій Старенький

Екс-півзахисник Олександрії Сергій Старенький перейшов у Десну.

Контракт розрахований на 1 рік.

Хавбек виступав за Олександрію з літа 2013 року, але клуб не став продовжувати контракт з футболістом, який закінчується 30 червня, пише офіційний сайт Десни.

За цей час він провів 177 матчів, у яких забив 35 голів і зробив 17 асистів.

Раніше повідомлялося, що екс-футболіст Динамо буде виступати в Десні.

До цього Десна підписала досвідченого захисника.