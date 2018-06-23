Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
289 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 17:35
Новачок УПЛ провів ще один гучний трансфер
|Сергій Старенький
Екс-півзахисник Олександрії Сергій Старенький перейшов у Десну.
Контракт розрахований на 1 рік.
Хавбек виступав за Олександрію з літа 2013 року, але клуб не став продовжувати контракт з футболістом, який закінчується 30 червня, пише офіційний сайт Десни.
За цей час він провів 177 матчів, у яких забив 35 голів і зробив 17 асистів.
Раніше повідомлялося, що екс-футболіст Динамо буде виступати в Десні.
До цього Десна підписала досвідченого захисника.
Читай також
Останні публікації
23.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій