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473 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 19:15
Вернидуб відмовився тренувати російську команду
|Юрій Вернидуб
Головному тренеру Зорі Юрію Вернидубу надходили пропозиції змінити чемпіонат на російську Прем'єр-лігу.
Про це розповів сам наставник луганчан.
"Була пропозиція від дуже хорошого клубу, вигідне в усіх відношеннях", - зазначив тренер.
"Воно було з Росії, але там я не буду працювати в будь-якому випадку, незважаючи на те, що клуб із дуже хорошим ім'ям", - наводить слова Вернидуба football.ua.
Нагадаємо, Вернидуб продовжив контракт із Зорею до 2020 року.
Крім того, Вернидуб розповів про трансфер Луніна до Реала.
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