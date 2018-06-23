Вернидуб відмовився тренувати російську команду

Юрій Вернидуб

Головному тренеру Зорі Юрію Вернидубу надходили пропозиції змінити чемпіонат на російську Прем'єр-лігу.

Про це розповів сам наставник луганчан.

"Була пропозиція від дуже хорошого клубу, вигідне в усіх відношеннях", - зазначив тренер.

"Воно було з Росії, але там я не буду працювати в будь-якому випадку, незважаючи на те, що клуб із дуже хорошим ім'ям", - наводить слова Вернидуба football.ua.

Нагадаємо, Вернидуб продовжив контракт із Зорею до 2020 року.

Крім того, Вернидуб розповів про трансфер Луніна до Реала.