Ворскла підписала першого новачка в цьому міжсезонні

Євген Мартиненко

Першим новобранцем Ворскли в літньому міжсезонні став вихованець Чорноморця 24-річний захисник Євген Мартиненко.

З сезону 2013/2014 високий бек (зріст 196 см, вага 83 кг). Зіграв за моряків 63 матчі, забивши при цьому 4 м'ячі.

Термін дії трудової угоди Євгенія з клубом розрахований на два роки.

Уже завтра він познайомиться з новими одноклубниками і приступить до роботи з головною командою, пише офіційний сайт полтавського клубу.

Нагадуємо, що Ворскла проведе на зборах 6 спарингів.

До цього стали відомі можливі суперники Ворскли в Лізі Європи.