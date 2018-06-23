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23.06.2018  20:35

Ворскла підписала першого новачка в цьому міжсезонні

Євген Мартиненко

Першим новобранцем Ворскли в літньому міжсезонні став вихованець Чорноморця 24-річний захисник Євген Мартиненко.

З сезону 2013/2014 високий бек (зріст 196 см, вага 83 кг). Зіграв за моряків 63 матчі, забивши при цьому 4 м'ячі.

Термін дії трудової угоди Євгенія з клубом розрахований на два роки.

Уже завтра він познайомиться з новими одноклубниками і приступить до роботи з головною командою, пише офіційний сайт полтавського клубу.

Нагадуємо, що Ворскла проведе на зборах 6 спарингів.

До цього стали відомі можливі суперники Ворскли в Лізі Європи.





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