Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
52 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 21:35
Реал може продати Бензема
|Карім Бензема
Реал може відпустити Каріма Бензема в інший клуб.
Сам гравець готовий змінити клуб тільки в тому випадку, якщо на новому місці роботи він буде отримувати більш високу зарплату, ніж у Мадриді, повідомляє Don Balon.
Нагадуємо, що Ібрагімович вважає, що Дешаму не місце у збірній Франції.
Читай також
Останні публікації
23.06.2018
ЧС-2018
ЧС-2018
Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Футбол. Реал може продати Бензема
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій