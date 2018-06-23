Реал може продати Бензема

Карім Бензема

Реал може відпустити Каріма Бензема в інший клуб.

Сам гравець готовий змінити клуб тільки в тому випадку, якщо на новому місці роботи він буде отримувати більш високу зарплату, ніж у Мадриді, повідомляє Don Balon.

Нагадуємо, що Ібрагімович вважає, що Дешаму не місце у збірній Франції.

Раніше Роналду натякнув, що може залишити Реал.