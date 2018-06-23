Раванеллі програв свій перший поєдинок у якості наставника Арсеналу
Зірковий наставник київського Арсенала Фабріціо Раванеллі зазнав своєї першої поразки в Україні в товариському матчі проти Волині.
Про це повідомляє офіційний сайт луцького клубу.
Звичайно у новоспеченого тренера канонірів ще є достатньо часу, щоб підготувати команду до поєдинків Прем'єр-ліги.
Цікаво, що офіційний сайт киян не надав ніякої інформації по цій зустрічі, тому познайомитись зі складом Арсеналу, нажаль, немає можливості.
Товариський матч. Волинь - Арсенал-Київ 2:1
Голи: Яковлєв, 22, з пенальті, 44, з пенальті - ?, 56)
Склад Волині (1 тайм): Когут – Болденков, гравець на перегляді, Чорноморець – Сухомлинов, Сіаваш, Курко, Цюпа – Кожанов, гравець на перегляді, Яковлєв.
Склад Волині (2 тайм): Воробей – гравець на перегляді, Сафонов, Марушка – Стасишин, Марчук, гравець на перегляді, Климець – гравець на перегляді, Карпенко, Коробка.
Нагадуємо, що Раванеллі очолив київський Арсенал 22 червня.
До цього повідомлялося, що сайт Арсенала К до сих пір не підтвердив призначення Раванеллі.
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЧС-2018
Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій