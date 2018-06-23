Раванеллі програв свій перший поєдинок у якості наставника Арсеналу

Зірковий наставник київського Арсенала Фабріціо Раванеллі зазнав своєї першої поразки в Україні в товариському матчі проти Волині.

Про це повідомляє офіційний сайт луцького клубу.

Звичайно у новоспеченого тренера канонірів ще є достатньо часу, щоб підготувати команду до поєдинків Прем'єр-ліги.

Цікаво, що офіційний сайт киян не надав ніякої інформації по цій зустрічі, тому познайомитись зі складом Арсеналу, нажаль, немає можливості.

Товариський матч. Волинь - Арсенал-Київ 2:1

Голи: Яковлєв, 22, з пенальті, 44, з пенальті - ?, 56)

Склад Волині (1 тайм): Когут – Болденков, гравець на перегляді, Чорноморець – Сухомлинов, Сіаваш, Курко, Цюпа – Кожанов, гравець на перегляді, Яковлєв.

Склад Волині (2 тайм): Воробей – гравець на перегляді, Сафонов, Марушка – Стасишин, Марчук, гравець на перегляді, Климець – гравець на перегляді, Карпенко, Коробка.

Нагадуємо, що Раванеллі очолив київський Арсенал 22 червня.

До цього повідомлялося, що сайт Арсенала К до сих пір не підтвердив призначення Раванеллі.