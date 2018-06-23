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96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 23:30
Стало відомо, коли Кальярі проведе презентацію Срни
|Даріо Срна
Презентація екс-захисника Шахтаря Даріо Срни в італійському Кальярі пройде 25 червня.
Срна заключив контракт за схемою 1 + 1, пише Twitter Кальярі.
È tempo di presentazioni. Lunedì, a partire dalle ore 16, in diretta sul nostro profilo Twitter. Vi aspettiamo! 🔜📺#benvenutoSrna #forzaCasteddu pic.twitter.com/Nexf76TW2b— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 23 июня 2018 г.
Останній матч за Шахтар Срна провів 13 вересня 2017 року в ЛЧ проти Наполі (2:1).
Пізніше він був дискваліфікований через допінг на 18 місяців. Термін його усунення спливає 22 серпня.
Додаємо, що 22 червня Срна офіційно покинув стан донецького Шахтаря.
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