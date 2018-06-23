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23.06.2018  23:30

Стало відомо, коли Кальярі проведе презентацію Срни

Даріо Срна

Презентація екс-захисника Шахтаря Даріо Срни в італійському Кальярі пройде 25 червня.

Срна заключив контракт за схемою 1 + 1, пише Twitter Кальярі.

Останній матч за Шахтар Срна провів 13 вересня 2017 року в ЛЧ проти Наполі (2:1).

Пізніше він був дискваліфікований через допінг на 18 місяців. Термін його усунення спливає 22 серпня.

Додаємо, що 22 червня Срна офіційно покинув стан донецького Шахтаря.





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