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24.06.2018  10:18

Реал і Барселона розпочали боротьбу за французького опорника Канте

Н'голо Канте

Півзахисник Челсі Н'голо Канте зацікавив іспанських грандів Реал і Барселону.

Про це повідомляє Le Parisien.

Канте - одна з пріоритетних трансферних цілей Реала. При цьому в юності кімната хавбека була прикрашена постерами гравців мадридського клубу. Саме Реал французька газета Le Parisien вважає лідером в боротьбі за Канте.

Барселона, в свою чергу, в кінці минулого сезону запрошувала рідних Канте на один із матчів на Камп Ноу, пише Трибуна.

Нагадаємо, що днями Реал підписав 19-річного воротаря Зорі Андрія Луніна.

Раніше повідомлялося, що Барселона цікавиться одним із найкращих півзахисників світу.





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