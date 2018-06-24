Реал і Барселона розпочали боротьбу за французького опорника Канте

Н'голо Канте

Півзахисник Челсі Н'голо Канте зацікавив іспанських грандів Реал і Барселону.

Про це повідомляє Le Parisien.

Канте - одна з пріоритетних трансферних цілей Реала. При цьому в юності кімната хавбека була прикрашена постерами гравців мадридського клубу. Саме Реал французька газета Le Parisien вважає лідером в боротьбі за Канте.

Барселона, в свою чергу, в кінці минулого сезону запрошувала рідних Канте на один із матчів на Камп Ноу, пише Трибуна.

Нагадаємо, що днями Реал підписав 19-річного воротаря Зорі Андрія Луніна.

Раніше повідомлялося, що Барселона цікавиться одним із найкращих півзахисників світу.