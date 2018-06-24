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166 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 10:18
Реал і Барселона розпочали боротьбу за французького опорника Канте
|Н'голо Канте
Півзахисник Челсі Н'голо Канте зацікавив іспанських грандів Реал і Барселону.
Про це повідомляє Le Parisien.
Канте - одна з пріоритетних трансферних цілей Реала. При цьому в юності кімната хавбека була прикрашена постерами гравців мадридського клубу. Саме Реал французька газета Le Parisien вважає лідером в боротьбі за Канте.
Барселона, в свою чергу, в кінці минулого сезону запрошувала рідних Канте на один із матчів на Камп Ноу, пише Трибуна.
Нагадаємо, що днями Реал підписав 19-річного воротаря Зорі Андрія Луніна.
Раніше повідомлялося, що Барселона цікавиться одним із найкращих півзахисників світу.
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