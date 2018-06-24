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842 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 10:53
Півзахисник Динамо може перейти в казахську Астану
|Микита Корзун
Хавбек київського Динамо Микита Корзун може переїхати в чемпіонат Казахстану.
Про це повідомляє 1927.kiev.ua.
Зазначимо, що Астану тренує український фахівець Роман Григорчук.
У минулому сезоні Корзун провів за Динамо 10 матчів.
Раніше повідомлялося, що Корзун продовжить кар'єру в Нідерландах.
Нагадаємо, що Динамо виставило Корзуна на трансфер.
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