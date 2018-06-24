Мілан можуть дискваліфікувати від участі в Лізі Європи
УЄФА має намір суворо покарати Мілан за порушення фінансового fair-play.
Про це інформують італійські ЗМІ з посиланням на газету La Gazzetta dello Sport.
Клуб найближчим часом буде дискваліфікований з Ліги Європи 2018/19. Також россонері повинні будуть заплатити штраф у розмірі 30 млн євро.
Офіційно про своє рішення УЄФА оголосить у понеділок, 25 червня. Мілан матиме право на апеляцію. Остаточне рішення у цій справі, найімовірніше, стане відоме 10 липня.
Таким чином, від Італії в груповому етапі Ліги Європи виступатиме Аталанта, а в кваліфікації – Фіорентина.
Нагадаємо, китайський власник Мілана Йонхонг Лі був визнаний банкрутом на батьківщині. Бізнесмен намагається знайти нових інвесторів для клубу, однак в УЄФА на спроби керівництва россонері врятувати ситуацію не зважають.
У перше трансферне вікно Йонхонг Лі витратив на новачків понад 230 млн євро, які не змогли осісти місце хоча б у топ-4 Серії А, пише Футбол 24.
Раніше ЗМІ назвали головну трансферну ціль Мілана.
Нагадаємо, що матч за Суперкубок Італії пройде в Саудівській Аравії.
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЧС-2018
Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій