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24.06.2018  11:57

Мілан можуть дискваліфікувати від участі в Лізі Європи

 

УЄФА має намір суворо покарати Мілан за порушення фінансового fair-play.

Про це інформують італійські ЗМІ з посиланням на газету La Gazzetta dello Sport.

Клуб найближчим часом буде дискваліфікований з Ліги Європи 2018/19. Також россонері повинні будуть заплатити штраф у розмірі 30 млн євро.

Офіційно про своє рішення УЄФА оголосить у понеділок, 25 червня. Мілан матиме право на апеляцію. Остаточне рішення у цій справі, найімовірніше, стане відоме 10 липня.

Таким чином, від Італії в груповому етапі Ліги Європи виступатиме Аталанта, а в кваліфікації – Фіорентина.

Нагадаємо, китайський власник Мілана Йонхонг Лі був визнаний банкрутом на батьківщині. Бізнесмен намагається знайти нових інвесторів для клубу, однак в УЄФА на спроби керівництва россонері врятувати ситуацію не зважають.

У перше трансферне вікно Йонхонг Лі витратив на новачків понад 230 млн євро, які не змогли осісти місце хоча б у топ-4 Серії А, пише Футбол 24.

Раніше ЗМІ назвали головну трансферну ціль Мілана.

Нагадаємо, що матч за Суперкубок Італії пройде в Саудівській Аравії.





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