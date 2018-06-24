Мілевський: Так склалося життя, що я грав за збірну України

Артем Мілевський

Нападник Динамо Брест Артем Мілевський грав за збірну України, бо так склалися обставини.

Про це повідомляє офіційний сайт брестського клубу.

"До цього двічі грав на цьому стадіоні (національний стадіон Динамо в Мінську), зараз уже втретє. Спасибі всім, хто надав мені цю можливість. Для мене честь грати на цьому стадіоні, куди я ходив, коли був пацаном, переживав за Валентина Белькевича, Олександра Хацкевича, за людей, які створювали білоруський футбол", - сказав українець.

"Для мене збірна була не порожнім звуком. Так склалося життя, що я виступав за збірну України. Мені приємно тут перебувати. Грандіозний стадіон і грандіозне відкриття", - заявив Мілевський.

Нагадаємо, що Мілевський розповів, чого очікує від роботи з Марадоною.

Раніше Мілевський забив красивий гол у першості Білорусі. ВІДЕО.