Роналдо готує Неймара до матчів чемпіонату світу
|Роналдо і Неймар
Легендарний бразилець Роналдо допомагає Неймару готуватися до матчів чемпіонату світу.
Про це повідомляє Marca.
За інформацією видання, накращий бомбардир чемпіонату світу-2002 проводить бесіди з нинішнім лідером бразильців за день до матчів, виступаючи в ролі особистого психолога. Бесіди мають дружній характер, Роналдо ділиться своїм досвідом і дає Неймару поради.
Справа в тому, що ситуації обох футболістів схожі. У 2002-му році Роналду, як і зараз Неймар, приїхав на Мундіаль після важкої травми. У підсумку, Бразилія стала чемпіоном, а зубастик - найкращим гравцем і бомбардиром, пише sport.ua.
Нагадаємо, що Неймар зізнався, чому плакав після гри з Коста-Рикою.
Раніше повідомлялося, що Неймар залишив тренування Бразилії через п'ять хвилин після початку.
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