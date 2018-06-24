Роналдо готує Неймара до матчів чемпіонату світу

Роналдо і Неймар

Легендарний бразилець Роналдо допомагає Неймару готуватися до матчів чемпіонату світу.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, накращий бомбардир чемпіонату світу-2002 проводить бесіди з нинішнім лідером бразильців за день до матчів, виступаючи в ролі особистого психолога. Бесіди мають дружній характер, Роналдо ділиться своїм досвідом і дає Неймару поради.

Справа в тому, що ситуації обох футболістів схожі. У 2002-му році Роналду, як і зараз Неймар, приїхав на Мундіаль після важкої травми. У підсумку, Бразилія стала чемпіоном, а зубастик - найкращим гравцем і бомбардиром, пише sport.ua.

Нагадаємо, що Неймар зізнався, чому плакав після гри з Коста-Рикою.

Раніше повідомлялося, що Неймар залишив тренування Бразилії через п'ять хвилин після початку.