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24.06.2018  13:13

Кривцов: Навантаження на зборах уже пішли серйозні

Сергій Кривцов

Донецький Шахтар готується до наступного сезону під високими навантаженнями.

Про це повідомив захисник гірників Сергій Кривцов.

"За першим дням враження від збору тільки позитивні: відмінні умови для роботи, якісний газон недалеко від готелю, пристойний відновлювальний комплекс з саунами і басейном. Одним словом, є все, що потрібно для хорошої підготовки", - сказав гравець.

"Учора було важке фізичне тренування, а сьогодні більше працювали над ігровими моментами, над тактикою. Навантаження вже, в принципі, пішли серйозні", - додав захисник.

"Перший збір завжди найважчий, адже нам необхідно закласти фундамент функціональної готовності. А ось на другому етапі має стати легше: там в основному будуть матчі, і ми отримаємо більше практики", - цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Шахтар позбудеться двох гравців збірної України.

Раніше повідомлялося, що Фонсека не взяв на збір до Німеччини аргентинського нападника.





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