Кривцов: Навантаження на зборах уже пішли серйозні
|Сергій Кривцов
Донецький Шахтар готується до наступного сезону під високими навантаженнями.
Про це повідомив захисник гірників Сергій Кривцов.
"За першим дням враження від збору тільки позитивні: відмінні умови для роботи, якісний газон недалеко від готелю, пристойний відновлювальний комплекс з саунами і басейном. Одним словом, є все, що потрібно для хорошої підготовки", - сказав гравець.
"Учора було важке фізичне тренування, а сьогодні більше працювали над ігровими моментами, над тактикою. Навантаження вже, в принципі, пішли серйозні", - додав захисник.
"Перший збір завжди найважчий, адже нам необхідно закласти фундамент функціональної готовності. А ось на другому етапі має стати легше: там в основному будуть матчі, і ми отримаємо більше практики", - цитує Кривцова офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, що Шахтар позбудеться двох гравців збірної України.
Раніше повідомлялося, що Фонсека не взяв на збір до Німеччини аргентинського нападника.
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