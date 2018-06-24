Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1005 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 13:57
Ярмоленко може перейти в іменитий клуб АПЛ
|Андрій Ярмоленко
Півзахисник Боруссії Д Андрій Ярмоленко може перейти в англійський Тоттенгем.
Про це повідомляє Transfer Tavern.
За інформацією джерела, шпорам не вистачає гравця на позицію Ярмоленка. Українець міг би значно підсилити атакувальну міць Тоттенгема, якщо наставник шпор Маурісіо Почеттіно переконає дортмундців відпустити вінгера збірної України, пише sport.ua.
Раніше повідомлялося, що Боруссія хоче позбутися Ярмоленка.
Нагадаємо, Ярмоленко шкодує, що збірна України не пробилася на чемпіонат світу.
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