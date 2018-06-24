Оболонь перемогла Олімпік, Ворскла зіграє з Дніпром-1. Інші товариські матчі

Карпати - Нива / ФК Карпати

24 червня в Україні відбулися два товариські матчі, і ще один заплановано на 17:00.

Донецький Олімпік поступився Оболонь-Бровар, а Карпати перемогли тернопільську Ниву.

О 17:00 зіграють Ворскла і Дніпро-1.

Товариські матчі

24 червня

Олімпік – Оболонь-Бровар 0:1

Карпати – Нива Тернопіль 2:0

Ворскла - Дніпро-1 17:00

Нагадаємо, що Карпати підпишуть голкіпера Сталі.

Також повідомлялося, що Олімпік перегляне гравця Миколаєва.