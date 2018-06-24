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160 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 15:20
Оболонь перемогла Олімпік, Ворскла зіграє з Дніпром-1. Інші товариські матчі
|Карпати - Нива / ФК Карпати
24 червня в Україні відбулися два товариські матчі, і ще один заплановано на 17:00.
Донецький Олімпік поступився Оболонь-Бровар, а Карпати перемогли тернопільську Ниву.
О 17:00 зіграють Ворскла і Дніпро-1.
Товариські матчі
24 червня
Олімпік – Оболонь-Бровар 0:1
Карпати – Нива Тернопіль 2:0
Ворскла - Дніпро-1 17:00
Нагадаємо, що Карпати підпишуть голкіпера Сталі.
Також повідомлялося, що Олімпік перегляне гравця Миколаєва.
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