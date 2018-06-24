Захисник Динамо, який повернувся з оренди, тренується з молодіжкою

Зураб Очигава

Захисник Зураб Очигава повернувся в розташування Динамо після оренди в Олімпіку.

Раніше повідомлялося, що донецький клуб не зацікавлений у продовженні орендної угоди Очигави.

23-річний футболіст провів за Олімпік 13 матчів і забив 1 гол.

Зараз він тренується з командою Динамо U-21, пише "Динамомания".

Раніше повідомлялося, що півзахисник Динамо може перейти в казахську Астану.

Також була інформація, що Динамо визначилося з суперниками на австрійському зборі.