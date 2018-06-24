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235 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 17:21
Захисник Динамо, який повернувся з оренди, тренується з молодіжкою
|Зураб Очигава
Захисник Зураб Очигава повернувся в розташування Динамо після оренди в Олімпіку.
Раніше повідомлялося, що донецький клуб не зацікавлений у продовженні орендної угоди Очигави.
23-річний футболіст провів за Олімпік 13 матчів і забив 1 гол.
Зараз він тренується з командою Динамо U-21, пише "Динамомания".
Раніше повідомлялося, що півзахисник Динамо може перейти в казахську Астану.
Також була інформація, що Динамо визначилося з суперниками на австрійському зборі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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