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331 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 21:08
Екс-воротар Динамо і Шахтаря отримав вільного агента
|Олександр Рибка
Воротар Олександр Рибка більше не є гравцем турецького Карабюкспора.
Рибка за рішенням ФІФА став вільним агентом через заборгованість по зарплаті.
Александр Рыбка @rybkasasha Из-за задолженности клубом по зарплате , решением FIFA, с 20 июня Саша является свободным агентом. Alexandr Rybka is a Free agent now. From decision of FIFA, because of salary debts, from 20 of June Rybka is a free agent. WE NEVER GIVE UP 🦁🦁🦁 #sixteenfootballagency @turkish_super_league
Українець провів за турецький клуб 19 матчів, лише 1 сухий.
Як відомо, раніше Рибка оголосив, що розриває контракт з Карабюкспором.
Раніше повідомлялося, що воротар пропустив 7 голів від Фенербахче.
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