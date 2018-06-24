Екс-воротар Динамо і Шахтаря отримав вільного агента

Олександр Рибка

Воротар Олександр Рибка більше не є гравцем турецького Карабюкспора.

Рибка за рішенням ФІФА став вільним агентом через заборгованість по зарплаті.

Українець провів за турецький клуб 19 матчів, лише 1 сухий.

Як відомо, раніше Рибка оголосив, що розриває контракт з Карабюкспором.

Раніше повідомлялося, що воротар пропустив 7 голів від Фенербахче.