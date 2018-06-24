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24.06.2018  22:35

Лунін поїде з Реалом в турне по США

Андрій Лунін

Новачок мадридського Реала голкіпер збірної України Андрій Лунін відправиться з Королівським клубом в турне по США в кінці липня.

Мадридці проведуть за океаном чотири контрольні матчі. 28 липня зустрінуться з мексиканським клубом Пуебла, після чого стартує Міжнародний Кубок чемпіонів: в передсезонному турнірі Мадриду належить зіграти проти Манчестер Юнайтед 31 липня, Ювентуса - 4 серпня і Роми - ще через три дні.

Потім Реал повернеться в Іспанію для підготовки до Суперкубку УЄФА проти Атлетико, який відбудеться в Таллінні 15 серпня. Після американського вояжу і буде прийнято остаточне рішення щодо майбутнього сезону українського голкіпера, пише FootballHub.

Як відомо, Луніну у Реалі дали позитивний прогноз.





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