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206 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 22:35
Лунін поїде з Реалом в турне по США
|Андрій Лунін
Новачок мадридського Реала голкіпер збірної України Андрій Лунін відправиться з Королівським клубом в турне по США в кінці липня.
Мадридці проведуть за океаном чотири контрольні матчі. 28 липня зустрінуться з мексиканським клубом Пуебла, після чого стартує Міжнародний Кубок чемпіонів: в передсезонному турнірі Мадриду належить зіграти проти Манчестер Юнайтед 31 липня, Ювентуса - 4 серпня і Роми - ще через три дні.
Потім Реал повернеться в Іспанію для підготовки до Суперкубку УЄФА проти Атлетико, який відбудеться в Таллінні 15 серпня. Після американського вояжу і буде прийнято остаточне рішення щодо майбутнього сезону українського голкіпера, пише FootballHub.
Як відомо, Луніну у Реалі дали позитивний прогноз.
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