Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
964 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 22:51
Суркіс не відпустить талановитого динамівця на перегляд до Німеччини?
|Назар Волошин
Штутгарт хоче взяти на перегляд півзахисника Динамо Назара Волошина.
Про це розповів агент футболіста Максим Карагодін.
"Волошин поки що залишається в Динамо. У нього контракт. Від Штутгарта прийшло запрошення на перегляд, а це вже на розсуд президента", - сказав він.
"Відпустить його Ігор Суркіс чи ні, після зустрічі з ним все буде ясно. Поки що він перебуває за межами України", - цитує агента tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Назаром цікавиться Баварія та Лейпциг.
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