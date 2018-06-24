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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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24.06.2018  22:51

Суркіс не відпустить талановитого динамівця на перегляд до Німеччини?

Назар Волошин

Штутгарт хоче взяти на перегляд півзахисника Динамо Назара Волошина.

Про це розповів агент футболіста Максим Карагодін.

"Волошин поки що залишається в Динамо. У нього контракт. Від Штутгарта прийшло запрошення на перегляд, а це вже на розсуд президента", - сказав він.

"Відпустить його Ігор Суркіс чи ні, після зустрічі з ним все буде ясно. Поки що він перебуває за межами України", - цитує агента tribuna.com.

Раніше повідомлялося, що Назаром цікавиться Баварія та Лейпциг.





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