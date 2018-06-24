Десна підпише чергового новачка з УПЛ

Руслан Кисіль

Екс-півзахисник Олімпіка Руслан Кисіль близький до переходу в Десну.

Нагадаємо, гравець виступав за чернігівський клуб в 2015-му році.

Як відомо, у Кисіля закінчився контракт з Олімпіком.

Раніше повідомлялося, що екс-футболіст Динамо буде виступати в Десні.

До цього Десна підписала досвідченого захисника.