Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 23:31
Десна підпише чергового новачка з УПЛ
|Руслан Кисіль
Екс-півзахисник Олімпіка Руслан Кисіль близький до переходу в Десну.
Нагадаємо, гравець виступав за чернігівський клуб в 2015-му році.
Як відомо, у Кисіля закінчився контракт з Олімпіком.
Раніше повідомлялося, що екс-футболіст Динамо буде виступати в Десні.
До цього Десна підписала досвідченого захисника.
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