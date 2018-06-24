Металіст переглядає хавбека з шостого німецького дивізіону

Лівий півзахисник Олександр Черченко приєднався до тренувального табору дебютанта першої ліги Металіста 1925.

26-річний Черченко - вихованець запорізького футболу. Раніше грав на аматорському рівні в чемпіонаті Харківської області за Зміїв і зачепилівський Колос, а останні три роки виступав в командах мінорних ліг Німеччини.

Останнім клубом футболіста був Пампа. У його складі в минулому сезоні Черченко провів 17 матчів в шостому німецькому дивізіоні і відзначився трьома голами, пише MatchDay.

Раніше була інформація, що Металіст 1925 буде ліквідований, якщо не вийде в Першу лігу.