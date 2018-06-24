Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
99 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
24.06.2018  23:46

Металіст переглядає хавбека з шостого німецького дивізіону

 

Лівий півзахисник Олександр Черченко приєднався до тренувального табору дебютанта першої ліги Металіста 1925.

26-річний Черченко - вихованець запорізького футболу. Раніше грав на аматорському рівні в чемпіонаті Харківської області за Зміїв і зачепилівський Колос, а останні три роки виступав в командах мінорних ліг Німеччини.

Останнім клубом футболіста був Пампа. У його складі в минулому сезоні Черченко провів 17 матчів в шостому німецькому дивізіоні і відзначився трьома голами, пише MatchDay.

Раніше була інформація, що Металіст 1925 буде ліквідований, якщо не вийде в Першу лігу.





Читай також
Динамо перегляне вікового екс-захисника Металіста
Металіст 1925 та Таврія розтрощили суперників, Нива-Вінниця проти Агробізнеса. Інші матчі Другої ліги
Металіст 1925 буде ліквідований, якщо не вийде в Першу лігу
Останні публікації
23.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
23.06.2018
ЧС-2018

Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
22.06.2018
Бокс

Усику слід їхати в Москву, щоб узяти її: чому потрібен бій українця із Гассієвим у столиці Росії

21 липня у Москві українець Олександр Усик може стати чемпіоном світу за чотирма основними версіями
 
Усі публікації
Новини
00:34
ЧС-2018. Польща - Колумбія: Левандовський та Ко покидають Мундіаль з низько опущеною головою. ВІДЕО
24.06.2018
23:59
Футбол. Турецький клуб хоче підписати Ярмоленка
23:46
Футбол. Металіст переглядає хавбека з шостого німецького дивізіону
23:31
Футбол. Десна підпише чергового новачка з УПЛ
22:58
ЧС-2018. Колумбія познущалася над Польщею і залишила її за бортом Мундіалю
22:51
Футбол. Суркіс не відпустить талановитого динамівця на перегляд до Німеччини?
22:35
Футбол. Лунін поїде з Реалом в турне по США
22:05
ЧС-2018. Аргентинський тренер: Потрібно вигнати Мессі зі збірної
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!