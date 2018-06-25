Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
247 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 23:59
Турецький клуб хоче підписати Ярмоленка
|Андрій Ярмоленко
Український вінгер дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко знову потрапив в сферу інтересів турецького Фенербахче, який ще минулого літа хотів підписати гравця.
Про це повідомляє турецьке видання Fotomac.
Відзначається, що турецький клуб цього літа зробить чергову спробу запросити 28-річного футболіста до себе в команду, пише FootBoom.
Раніше також повідомлялося про інтерес до Ярмоленка з боку англійського Тоттенгема.
Також була інформація, що Боруссія хоче позбутися Ярмоленка.
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