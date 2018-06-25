Турецький клуб хоче підписати Ярмоленка

Андрій Ярмоленко

Український вінгер дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко знову потрапив в сферу інтересів турецького Фенербахче, який ще минулого літа хотів підписати гравця.

Про це повідомляє турецьке видання Fotomac.

Відзначається, що турецький клуб цього літа зробить чергову спробу запросити 28-річного футболіста до себе в команду, пише FootBoom.

Раніше також повідомлялося про інтерес до Ярмоленка з боку англійського Тоттенгема.

Також була інформація, що Боруссія хоче позбутися Ярмоленка.