Австрія - Німеччина: перша з 1986-го перемога австрійців, неприємна серія німців продовжується. ВІДЕО
Збірна Австрії здолала 2:1 Німеччину у товариському матчі у Клагенфурті 2 червня.
Ця перемога стала для австрійців першою у протистояннях з Бундестім з 1986 року. З того часу суперники провели 10 поєдинків, у 9 з яких перемагали німці, а одного разу було зафіксовано нічию.
Також за підсумками цього матчу продовжилася неприємна серія без перемог команди Йоахіма Льова, яка триває вже 5 ігор.
Нагадаємо, що на гол Месута Озіла на 11-й хвилині австрійці у другому таймі відповіли влучними ударами Мартіна Гінтереггера та Алессандро Шепфа.
Пропонуємо вашій увазі відео голів та найцікавіших моментів поєдинку.
Нагадаємо, що Німеччина на стадії групового турніру чемпіонату світу у Росії зіграє проти Мексики, Швеції та Кореї.
Раніше стало відомо, що Австрія обіграла Росію у товариському матчі, а єдиний гол забив Шепф, який вразив ворота німців.
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