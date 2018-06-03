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03.06.2018  00:38

Австрія - Німеччина: перша з 1986-го перемога австрійців, неприємна серія німців продовжується. ВІДЕО

 

Збірна Австрії здолала 2:1 Німеччину у товариському матчі у Клагенфурті 2 червня.

Ця перемога стала для австрійців першою у протистояннях з Бундестім з 1986 року. З того часу суперники провели 10 поєдинків, у 9 з яких перемагали німці, а одного разу було зафіксовано нічию. 

Також за підсумками цього матчу продовжилася неприємна серія без перемог команди Йоахіма Льова, яка триває вже 5 ігор.

Нагадаємо, що на гол Месута Озіла на 11-й хвилині австрійці у другому таймі відповіли влучними ударами Мартіна Гінтереггера та Алессандро Шепфа. 

Пропонуємо вашій увазі відео голів та найцікавіших моментів поєдинку. 

Нагадаємо, що Німеччина на стадії групового турніру чемпіонату світу у Росії зіграє проти Мексики, Швеції та Кореї. 

Раніше стало відомо, що Австрія обіграла Росію у товариському матчі, а єдиний гол забив Шепф, який вразив ворота німців. 





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