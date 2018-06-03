Керівник Ювентуса розповів про долю Ігуаіна в команді

Гонсало Ігуаін

Наразі невідомо, чи залишить нападник Гонсало Ігуаін туринський Ювентус.

Про це повідомив голова ради директорів клубу Джон Елканн.

"Оцінювати трансферний ринок у рік чемпіонату світу вкрай важко. Трапитися може все що завгодно. Подивимося, що буде після ЧС. Зараз мало що можна сказати. Ми не хвилюємося. Ігуаїн - один з наших гравців, у нього контракт до 2021 року", - цитує Елканна goal.com.

Нагадаємо, що ПСЖ близький до підписання легенди Ювентуса.