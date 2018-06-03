Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 09:20
Керівник Ювентуса розповів про долю Ігуаіна в команді
|Гонсало Ігуаін
Наразі невідомо, чи залишить нападник Гонсало Ігуаін туринський Ювентус.
Про це повідомив голова ради директорів клубу Джон Елканн.
"Оцінювати трансферний ринок у рік чемпіонату світу вкрай важко. Трапитися може все що завгодно. Подивимося, що буде після ЧС. Зараз мало що можна сказати. Ми не хвилюємося. Ігуаїн - один з наших гравців, у нього контракт до 2021 року", - цитує Елканна goal.com.
Нагадаємо, що ПСЖ близький до підписання легенди Ювентуса.
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