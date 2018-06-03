Албанія - Україна: де дивитися товариський матч нашої збірної

3 червня збірна України проведе контрольну зустріч проти збірної Албанії.

Початок гри - о 17:00.

Подивитися матч у прямому ефірі можна на телеканалі Україна (за цим посиланням) або на телеканалі Футбол 2 (за цим посиланням).

Нагадаємо, що матч Албанія - Україна був під загрозою зриву через погану інфраструктуру в Евіані.