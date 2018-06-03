Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
216 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 09:56
Албанія - Україна: де дивитися товариський матч нашої збірної
3 червня збірна України проведе контрольну зустріч проти збірної Албанії.
Початок гри - о 17:00.
Подивитися матч у прямому ефірі можна на телеканалі Україна (за цим посиланням) або на телеканалі Футбол 2 (за цим посиланням).
Нагадаємо, що матч Албанія - Україна був під загрозою зриву через погану інфраструктуру в Евіані.
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