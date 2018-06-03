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03.06.2018  10:18

Реал назвав тренера, якого хоче бачити біля керма команди

Рауль

Керівництво мадридського Реала хоче, щоб команду очолив екс-форвард клубу Рауль.

Про це повідомляє AS.

Реал навіть готовий розробити програму підготовки, яка допоможе Раулю в майбутньому отримати посаду головного тренера команди.

Рауль віддав за Реал 16 років. З мадридцями він тричі вигравав Лігу чемпіонів, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що Рауль найбільше засмучував Шовковського під час футбольної кар'єри.

Раінше повідомлялося, що Зідан покинув Реал.





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