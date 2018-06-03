Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1237 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 10:18
Реал назвав тренера, якого хоче бачити біля керма команди
|Рауль
Керівництво мадридського Реала хоче, щоб команду очолив екс-форвард клубу Рауль.
Про це повідомляє AS.
Реал навіть готовий розробити програму підготовки, яка допоможе Раулю в майбутньому отримати посаду головного тренера команди.
Рауль віддав за Реал 16 років. З мадридцями він тричі вигравав Лігу чемпіонів, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Рауль найбільше засмучував Шовковського під час футбольної кар'єри.
Раінше повідомлялося, що Зідан покинув Реал.
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