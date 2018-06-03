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231 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 11:15
Металург З встановив катастрофічний антирекорд ПФЛ
Запорізький Металург встановив антирекорд за кількістю пропущених м'ячів у Професійній футбольній лізі України (Перша і Друга ліги).
У цьому сезоні команда пропустила 133 голи.
Більше 100 голів пропускав тільки той же запорізький клуб у попередньому сезоні (104).
Антирекорд був встановлений ще 3 травня в матчі проти Миколаєва-2 (0:8).
Найрозгромніших поразок Металург зазнав від Енергії (0:11), Дніпра-1 (0:8), Миколаєва-2 (0:8) і двічі від Таврії (0:8 і 0:9).
За підсумками сезону запорізький клуб посів останнє місце в Другій лізі, пише Трибуна.
Нагадаємо, що в Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів.
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