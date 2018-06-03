Металург З встановив катастрофічний антирекорд ПФЛ

Запорізький Металург встановив антирекорд за кількістю пропущених м'ячів у Професійній футбольній лізі України (Перша і Друга ліги).

У цьому сезоні команда пропустила 133 голи.

Більше 100 голів пропускав тільки той же запорізький клуб у попередньому сезоні (104).

Антирекорд був встановлений ще 3 травня в матчі проти Миколаєва-2 (0:8).

Найрозгромніших поразок Металург зазнав від Енергії (0:11), Дніпра-1 (0:8), Миколаєва-2 (0:8) і двічі від Таврії (0:8 і 0:9).

За підсумками сезону запорізький клуб посів останнє місце в Другій лізі, пише Трибуна.

Нагадаємо, що в Україні почалася масова облава на організаторів договірних матчів.