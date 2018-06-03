Гравці Реала сфотографувалися на стадіоні Ліверпуля, чим розізлили фанатів. ФОТО
|Гравці Реала: Марсело, Лука Модрич, Матео Ковачич, Каземіро
Гравці Реала, які зіграють між собою в товариському матчі Бразилія - Хорватія на Енфілд Роуд, спровокували негативну реакцію фанатів через свій візит до Ліверпуля.
У соцмережах Матео Ковачич, Марсело та інші гравці Реала опублікували веселі фото з підтрибунного приміщення стадіону Ліверпуля. Їхня неприхована радість з Каземіро та Лукою Модричем викликала негативну реакцію місцевих уболівальників, повідомляє AS.
Уболівальникам Ліверпуля особливо не сподобалось фото, де Марсело сміється з чогось біля великої емблеми червоних.
Цікаво, що ще у підтрибунному приміщенні знайшлися Неймар та Іван Ракітич, які тепло зустріли один одного та підписали фотографію "Сумую, бро" у соцмережах, пише Футбол 24.
Матч Бразилія – Хорватія відбудеться 3 червня о 21:00.
Нагадаємо, що в цьому матчі зіграє Неймар, який три місяці відновлювався після травми.
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