Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
127 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
03.06.2018  16:04

Гравці Реала сфотографувалися на стадіоні Ліверпуля, чим розізлили фанатів. ФОТО

Гравці Реала: Марсело, Лука Модрич, Матео Ковачич, Каземіро

Гравці Реала, які зіграють між собою в товариському матчі Бразилія - Хорватія на Енфілд Роуд, спровокували негативну реакцію фанатів через свій візит до Ліверпуля.

У соцмережах Матео Ковачич, Марсело та інші гравці Реала опублікували веселі фото з підтрибунного приміщення стадіону Ліверпуля. Їхня неприхована радість з Каземіро та Лукою Модричем викликала негативну реакцію місцевих уболівальників, повідомляє AS.

Уболівальникам Ліверпуля особливо не сподобалось фото, де Марсело сміється з чогось біля великої емблеми червоних.

Цікаво, що ще у підтрибунному приміщенні знайшлися Неймар та Іван Ракітич, які тепло зустріли один одного та підписали фотографію "Сумую, бро" у соцмережах, пише Футбол 24.

Матч Бразилія – Хорватія відбудеться 3 червня о 21:00.

Нагадаємо, що в цьому матчі зіграє Неймар, який три місяці відновлювався після травми.





Читай також
Ліверпуль підписав першого новачка за 50 мільйонів
Ліверпуль шукає заміну невдасі Каріусу
Ліверпуль хоче замінити невдаху Каріуса Луніним? Переговори вже проведено
Реал - Ліверпуль: Салах травмувався і залишив поле у першому таймі. ФОТО
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
18:22
Футбол. Фред підпише 4-річний контракт з МЮ
18:15
Футбол. Збірна України грає проти Албанії. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
17:55
Бокс. Берінчик розповів, коли проведе наступний бій
17:38
Футбол. Барселона поставила ультиматум зірці Атлетико
17:21
Футбол. Нападник Шахтаря близький до переходу в Бенфіку
16:36
Бокс. Українець виграв черговий бій нокаутом. ВІДЕО
16:25
Футбол. Зозуля разом з Альбасете залишається в Сегунді
16:04
Футбол. Гравці Реала сфотографувалися на стадіоні Ліверпуля, чим розізлили фанатів. ФОТО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.04.2018

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!