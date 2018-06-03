Шахтар цікавиться опорником збірної Португалії

Вільям Карвалью

Донецький Шахтар придивляється до опорного півзахисника Спортинга Вільяма Карвалью.

Про це повідомляє Record.

Transfermarkt оцінює 26-річного хавбека в 25 мільйонів євро. Його контракт з португальським клубом закінчується влітку 2020 року.

Футболісти Спортинга, в тому числі Карвалью, мають намір покинути клуб через конфлікт із президентом і вболівальниками.

У поточному сезоні португалець провів 39 матчів у складі Спортинга, у яких забив 1 гол і зробив 1 ассист. Португальський півзахисник також регулярно викликається в національну команду, пише Трибуна.

Також Вільямом Карвалью цікавиться Евертон.

Нагадаємо, що талановитий бразилець пройде медогляд у Шахтарі.