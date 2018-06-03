Збірну Бразилії на матч із Хорватією виведе 21-річний капітан

Габріель Жезус

3 червня відбудеться товариський матч Бразилія - Хорватія.

Капітаном збірної Бразилії буде 21-річний нападник Манчестер Сіті Габріель Жезус, повідомляє AS.

"Я був здивований, що мене обрали капітаном, але нормально це сприйняв. Це велика відповідальність. Я отримав можливість грати за національну команду, і тренер дав зрозуміти, що на полі я буду лідером. Мені потрібно прийняти цю відповідальність. Це не легко, але так треба", - сказав гравець.

"Я навіть не очікував, що стану футболістом, це була мрія. Також я завжди мріяв про дев'ятий номер, і отримав його. Багато великих гравців Селесао робили історію з цим номером, і я маю намір наслідувати їхній шлях", - цитує Жезуса ua-football.com.

Нагадаємо, що Неймар зіграє проти Хорватії.