Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
416 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 13:55
Збірну Бразилії на матч із Хорватією виведе 21-річний капітан
|Габріель Жезус
3 червня відбудеться товариський матч Бразилія - Хорватія.
Капітаном збірної Бразилії буде 21-річний нападник Манчестер Сіті Габріель Жезус, повідомляє AS.
"Я був здивований, що мене обрали капітаном, але нормально це сприйняв. Це велика відповідальність. Я отримав можливість грати за національну команду, і тренер дав зрозуміти, що на полі я буду лідером. Мені потрібно прийняти цю відповідальність. Це не легко, але так треба", - сказав гравець.
"Я навіть не очікував, що стану футболістом, це була мрія. Також я завжди мріяв про дев'ятий номер, і отримав його. Багато великих гравців Селесао робили історію з цим номером, і я маю намір наслідувати їхній шлях", - цитує Жезуса ua-football.com.
Нагадаємо, що Неймар зіграє проти Хорватії.
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