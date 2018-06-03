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Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
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03.06.2018  14:10

Шовковський: Коли я зібрався на Майдан, надійшло півсотні дзвінків і мільйон повідомлень

Олександр Шовковський

Екс-голкіпер Динамо і збірної України Олександр Шовковський розповів, як збирався на мітинг через розгін студентів у 2013 році.

Про це він написав у своїй книзі Все в твоїх руках.

"Коли прочитав новини про розгін студентів, я не зміг додзвонитися синові, який тоді жив у Михайлівському провулку. Після цього на своїй сторінці у фейсбуці я розмістив пост про те, що як громадянин і представник народу (а значить, сам народ) маю право на свою точку зору, а тому ніхто не має права закривати мені рот. Тому йду в парк Тараса Шевченка, щоб продемонструвати свою позицію.

Потім побачив, що крім півсотні пропущених дзвінків, з'явилося мільйон повідомлень. Більшість дзвінків була від керівництва клубу, повідомлень - від близьких мені хлопців. Ще був номер і прохання зателефонувати по ньому в будь-який час доби. Я набрав його і вийшов на розмову з Григорієм Суркісом.

Дуже жорстка, дуже довга, дуже предметна розмова про те, що я як капітан Динамо ні в якому разі не маю права ось так висловлювати свої думки та ідеї. І що, тим більше як киянин, як відомий футболіст, який для багатьох є кумиром і об'єктом для наслідування, я не можу собі дозволити висловлюватися в такому ключі.

Ми тоді довго сперечалися. Я намагався шукати аргументи і обстоювати свою позицію. Розмова вийшла нескінченною, ми згадали тоді фактично всю мою біографію з тієї миті, як я прийшов у Динамо. Але в моєму пості не було ні слова пафосу: я повністю підтримував цінності, в ім'я яких тоді вийшли студенти.

Дав слово - тримай його. Якщо пообіцяв щось зробити, доведи обіцяне до кінця. У підсумку я не відступив. Але та жорстка розмова з Григорієм Суркісом, а потім на наступний день і з Ігорем Суркісом, якому я також намагався пояснити, що відчуваю і чому так написав, все ще лежала на душі важким тягарем.

Ігор Михайлович сказав, що у нього до мене як у президента Динамо немає ніяких питань. Але саме в ту ніч у мене в волоссі з'явилася не одне сива пасмо: посивіти за ніч - аж ніяк не метафора", - цитує автобіографію Шовковського Трибуна.

Нагадаємо, що колишня дружина Шовковського збирається відсудити у нього чергове майно.





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