Зінченко посперечався з Де Брюйне щодо збірної України на жорстке бажання

Де Брюйне і Зінченко

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко посперечався зі своїм одноклубником Кевіном Де Брюйне.

Про це українець розповів в інтерв'ю Віктору Вацку.

"Чи можу я назвати Де Брюйне своїм другом? Так", - сказав футболіст.

"У мене, до речі, з ним суперечка. Він сказав, що Україна не вийде з групи в Лізі Націй. Я сказав навпаки. На жорстке бажання", - зізнався Олександр.

"В усіх сенсах. Наприклад, скажу, щоб він мені оплатив путівку кудись. Навіть до такого - на реально жорстке бажання", - розповів Зінченко.

Нагадаємо, що Зінченко не отримував пропозицію змінити громадянство на російське.