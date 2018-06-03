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409 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 14:35
Зінченко посперечався з Де Брюйне щодо збірної України на жорстке бажання
|Де Брюйне і Зінченко
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко посперечався зі своїм одноклубником Кевіном Де Брюйне.
Про це українець розповів в інтерв'ю Віктору Вацку.
"Чи можу я назвати Де Брюйне своїм другом? Так", - сказав футболіст.
"У мене, до речі, з ним суперечка. Він сказав, що Україна не вийде з групи в Лізі Націй. Я сказав навпаки. На жорстке бажання", - зізнався Олександр.
"В усіх сенсах. Наприклад, скажу, щоб він мені оплатив путівку кудись. Навіть до такого - на реально жорстке бажання", - розповів Зінченко.
Нагадаємо, що Зінченко не отримував пропозицію змінити громадянство на російське.
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